Il flirt tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini è già finito?

(Di giovedì 3 novembre 2022) Circa due settimane fa si vociferava che, tra la conduttrice radiofonicaDie il tennista romano, ci fosse del tenero. Un’indiscrezione che non è stata mai confermata, ma neanche smentita. Ma stando al nuovo gossip, la frequentazione tra i due sarebbe già arrivata al capolinea. La frequentazione lampo traDiDiA rilasciare la notizia è la rivista di gossip Chi, in cui si legge che «Ilè durato il tempo di un caldo weekend in Toscana». La frequentazione tra la speaker radiofonica e il tennista azzurro sarebbe «iniziata sui social per poi proseguire ...

... ampliare gli orizzonti e trovare un equilibriolavoro e vita privata. Sarete accontentati: la ... Nel frattempo scaldate il cuore con un: se una persona vi attrae fate il primo passo.Riferendo,le altre cose, che la ragazza non avrebbe preso per niente bene il fatto che Matteo ... Il loroè durato il tempo di un weekend d'amore , dopodiché l'ex numero 1 d'Italia avrebbe ...Ma i due protagonisti di Viola come il mare non hanno dato nessuna rilevanza alla notizia, lasciandola cadere nel nulla e non confermando l’esistenza di nessun flirt tra di loro. Francesca Chillemi, ...La storia d’amore tra la speaker radiofonica Paola Di Benedetto e il tennista Matteo Berrettini è già finita Tutti i dettagli.