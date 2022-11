Il Campidoglio cambia le regole dei cimiteri | stop al nome della donna sulle tombe dei feti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato, nella seduta odierna, la proposta presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi di modifica del Regolamento di Poliziaale del 30 ottobre 1979 in materia di inumazioni di, nati morti e prodotti abortivi. Ad oggi, l’inumazione di prodotti abortivi -20/28 settimane- e dei-più di 28 settimane- è automatica e viene disposta nelle medesime aree dove vengono sepolti i bambini nati morti. I prodotti del concepimento – sotto le 20 settimane – vengono invece inceneriti d’ufficio. “In particolare, con questo provvedimento si modificano gli articoli 4 e 28 del Regolamento disponendo che lao gli eventuali aventi diritto possono optare per l’inumazione o per la cremazione dei prodotti del concepimento, ...