Ibrahimovic | “Giroud merita il Mondiale Haaland? Dipende dall’ego di Pep”

Commenta per primo Zlatan, attaccante del Milan, si è così espresso a CanalPlus su Olivier: 'merita il Mondiale Sì, è un vincente e una persona seria. Non farà mai 40 gol all'anno, ma porta quel ...: 'Non andare in giro a dire che io non gioco...'. Le parole dopo Milan - Salisburgo Le ... al termine di Milan - Salisburgo 4 - 0 (che ha consegnato ae compagni la qualificazione ...In attesa di tornare sul campo di gioco e di dare il proprio contributo al Milan per la seconda parte di stagione, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare, affrontando qualche tematica dell’attualità ...Nonostante non sia presente in campo, Zlatan Ibrahimovic fa comunque sentire la sua forte presenza anche da fuori. Il ritiro sembra essere ancora lontano, ...