Eicma: annuncia la presenza di eBay tra gli espositori dell'edizione 2022

Quello diè un palcoscenico aperto e mai autoreferenziale: siamo certi che questa nuova esperienza possa costituire per eBay un'ulteriore e significativa opportunità di visibilità sul grande ...Milano, 3 nov. " eBay, marketplace leader globale, fa il suo ingresso per la prima volta a, l'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall'8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho.Milano, 3 nov. (Adnkronos) - eBay, marketplace leader globale, fa il suo ingresso per la prima volta a EICMA, l Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall 8 al 13 novembre a Fiera..Suzuki sarà a Milano per EICMA 2022 La casa di Hamamatsu arriva a Milano per mostrare ... L’appuntamento è quindi alle 9.40 dell’8 novembre per gli annunci delle novità, mentre da da giovedì 10 a ...