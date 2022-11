Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 3 novembre 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera, giovedì 3, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corso della puntata diPaolo Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Si dibatterà poi sui primi discussi provvedimenti presi dal Governo in merito ai rave party e alle relative polemiche che ne sono scaturite su diritti e libertà. A ...

", questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio . Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo ...... programma presentato da Ilaria D'Amico, in onda dalle 21.20 su Rai 2 Amore Criminale : La storia di Cinzia, condotto da Emma D'Aquino, in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, ...“Dritto e Rovescio”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio. Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI MUSETTI-RUUD 13:36 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Ruud. Appuntamento a domani. Grazie per averci seguito. A tutti gli ami ...