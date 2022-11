Dal 7 al 12 novembre a Roma “Il fascismo | un ventennio di immagini”

Ausl Romagna

Fulvio Risuleo, il regista de L'uomo materasso , un corto geniale che ha vinto nel 2022 e sta avendo un gran proseguo, ha diretto il film Notte fantasma con Edoardo Pesce (al cinema17, ...È chirurgo all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, anche se manca dalla struttura2017, anno in cui ha chiesto aspettativa per iniziare il suo percorso di "chirurgo di guerra" ...... Giornata Mondiale del Diabete 2022. Le iniziative a partire dal 5 novembre Temporali e scioglimento anticipato della neve causarono la piena dei corsi d'acqua sul territorio. Così Trento finì sott'acqua. Devastazione anche in Primiero, Valsugana, Fiemme e Val di Cembra ...Lo fa sapere la Fir dal suo sito. £A partire da sabato 5 novembre il rinomato logo della Compagnia apparirà sulla divisa ufficiale e accompagnerà gli atleti azzurri nelle sfide che affronteranno in ...