Chiellini in finale | 'Playoff di MLS come una Champions League' VIDEO

TUTTO mercato WEB

Suldi tempocolpisce di testa su angolo di Giada Di Camillo, palla alta. Si va negli spogliatoi sul 4 - 0. Nei primi due minuti del secondo tempo arrivano altri due gol: prima è ...Il Los Angeles FC diè campione della Western Conference: sfideranno incontro Philadelphia Saranno l'LAFC e i Philadelphia Union a giocarsi il titolo di campione dell'MLS. La squadra losangelina, con ... Chiellini re d'America Los Angeles conquista la finale per il titolo in MLS Chiellini si è aggiudicato il titolo di Western Conference con i Los Angeles FC battendo in finale l’Austin con un netto 3-0: ora sfiderà i ...Il Los Angeles FC di Chiellini è campione della Western Conference: sfideranno in finale contro Philadelphia Saranno l’LAFC e i Philadelphia Union a giocarsi il titolo di campione dell’MLS. La squadra ...