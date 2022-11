Champions | 4 - 0 al Salisburgo | Milan agli ottavi

... Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona,, Shakhtar Donestsk e Siviglia., le eliminate dall'Europa Eliminate da ogni discorso europeo le quarte classificate, ma non sono ...Grazie alla doppietta di Giroud e ai gol di Krunic e Messias , il Milan affossa ile, dopo nove anni, si prende la qualificazione agli ottavi diLeague . Secondo posto nel Gruppo E, dietro al Chelsea e un accesso alla fase a eliminazione diretta conquistata con ...Cala il sipario sulla fase a gironi di champions league. Terminate tutte le gare della serata, con i verdetti delle vincenti ai prossimi turni, r chi retrocede in Europa League .La Juventus perde con ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan supera 4-0 un Salisburgo in partita solo per un tempo guadagnando il secondo posto che vale l’accesso agli ottavi di finale di Champions a 9 anni dall’ultima volta. Decis ...