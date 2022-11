Capuano | “La Juventus non conta più nulla è distrutta”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovannicommenta la retrocessione dellain Europa League: “pochissimo, quasi”. Lasaluta la Champions League e retrocede in Europa League. Il Benfica passeggia sul malcapitato Maccabi Haifa, condannando i bianconeri alla seconda competizione Europea. Il giornalista Giovannisul portale derbyderbyderby.it commenta così l’uscita dalla Champions della squadra di Allegri:: LANON“La corsa al quarto posto (lo Scudetto chissà…) sarà fondamentale per i conti economici e la rifondazione non potrà essere rimandata a lungo. Però sul calendario la data del 31 maggio 2023 e la sede della Puskas Arena di Budapest deve essere segnata con un circoletto ...

Tutto Juve

La dirigenza della© LaPresseUn ridimensionamento a cui la società e Allegri non erano più abituati, commentato così da Giovannisu 'derbyderbyderby.it': 'La corsa al quarto posto (...... agente di calciatori e figlio di Luciano, l'ex potente dirigente dellatravolto nel 2006 ...processo fra i quali l'attaccante argentino Ezequiel Lavezzi (difeso dagli avvocati Alfredo, ... Capuano: "Juve sconfitta nella migliore serata stagionale. Due appunti..." "Juventus sconfitta (5^ su 6 partite del girone) nella migliore serata stagionale. Due appunti: perché non sempre con qualità e intensità di oggi E come farà ...Capuano: “PSG Al Napoli devono stare tranquilli per il sorteggio. Come il Napoli, anche l’Inter ha compiuto un’impresa in Champions” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è interv ...