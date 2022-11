Bce | Panetta | ' con calo salari reali possibile Pil negativo in quarto trim' **

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - "La riduzione deie del potere di acquisto stanno indebolendo la domanda interna, e gli indicatori anticipatori già segnalano unacontrazione dell'attività economica a partire dall'ultimoestre di quest'anno".Lo sottolinea in un intervento alla ECB Money Market Conference il membro del Comitato esecutivo della Bce Fabio. "Nella situazione attuale – caratterizzata da una ampia offerta di attività liquide e da un grado di indebitamento assai elevato, dopo un decennio di tassi d'interesse molto bassi – aumenti dei tassi superiori alle attese - aggiunge - potrebbero accentuare la volatilità dei mercati e avere un impatto assai maggiore che in passato. La calibrazione delle nostre prossime mosse di politica monetaria richiede pertanto ...

