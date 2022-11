Atp Paris-Bercy | Nadal eliminato da Tommy Paul

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Parigi – Rafael, che non scendeva in campo dall'eliminazione dagli ottavi di finale degli Us Open di inizio settembre, è statonel secondo turno del Masters 1000 di tennis in corso sul cemento di Parigi, dallo statunitense(numero 31 del ranking mondiale), che si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-3), 6-1. Il 36enne spagnolo, vincitore dei primi due tornei del Grande Slam dell'anno (Australian Open e Roland-Garros), che gli hanno permesso di portare a 22 il record di titoli vinti nei 'major', è stato fermato nel corso della stagione dagli infortuni (soprattutto prima della semifinale a Wimbledon). (Ansa-Afp).