Al via la stagione del Comunale | Giordano | “Un programma arcobaleno” FOTO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Non un minestrone, ma un, che passa da Travaglio e la sua satira fino al classico dei classici come Enrico IV di Pirandello”. Renatoè ampiamente soddisfatto del cartellone di Benevento Città Spettacolo Teatro, al via da sabato 5 novembre fino ad aprile 2023. Prezzi popolari in abbonamento, costo per singolo spettacolo sotto media nazionale ed un palinsesto che mixa tanti stili e va incontro ai gusti di tutti. “Una bella rassegna – ha proseguito il direttore artistico– ci sarà una ‘prima’ con Nello Mascia che starà con noi una settimana e sarà l’occasione per coinvolgere le scuole. E poi, Eros Pagni, Michele Placido e tanto altro: insomma una bella rassegna, molto interessante, unica nel panorama teatrale campano. L’idea è di far vivere il ...

Comune di Borgo San Lorenzo

Montagne in Piemonte Un gruppo di piste noto comeLattea comprende porzioni dell'alta Val di ... Anche se c'è sempre qualcosa da vedere e da fare, qualunque sia la, lasciistica ...Non è un mistero che in Italia ladei mercatini inizi intorno all'ultima settimana di ... I primi si svolgeranno in piazza Terme, i secondi traBastioni eCentrale, dal 25 novembre al 6 ... Stagione Teatrale al via il 6 dicembre | Borgo San Lorenzo Al via Che Comico, la nuova stagione ideata dalla Gv Eventi. Da novembre a marzo, dieci date: sei andranno in scena al Teatro Ridotto, quattro, tutte nuove prod ...(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Torna, dopo l'anteprima della scorsa stagione, Casanova OperaPop, il musical ideato da Red Canzian. Lo spettacolo prende il via il 3 dicembre 2022 al Teatro Malibran di Venezia ...