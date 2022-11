Televoto GF VIP | chi viene eliminato tra Carolina | George | Pamela e Patrizia | sondaggi e percentuali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Grande Fratello Vip sta rispettando le promesse fatte ad inizio stagione, quando prometteva tantissimi colpi di scena, novità scoppiettanti e intrattenimento. Questo sta senza dubbio avvenendo. Dopo un inizio di stagione particolarmente pacato e quieto, di cui molti telespettatori si sono resi conto nelle prime puntate, e dopo le strigliate fatte da Signorini ai concorrenti, cercando da loro una maggiore esposizione durante la loro permanenze, gli scandali poi non sono tardati ad arrivare. Basti pensare semplicemente alla vicenda, sfortunata e criticatissima, del caso Bellavia, che ha trovato anche le critiche da parte di Maurizio Costanza, che qualche giorno fa ha detto: ”Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5?. Dunque, appare chiaro che anche Maurizio Costanzo non ha gradito per nulla ...

