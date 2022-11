SCOOP DI STRISCIA | “LA RAI NON PAGA! OLTRE 30 MILIONI DI EURO DI DEBITI COI CANTANTI”

(Di mercoledì 2 novembre 2022)dila notizia: la Rai, per una questione di diritti connessi di riproduzione, deve tantissimi soldi aitaliani e stranieri. «Per l’intera industria, secondo le nostre stime, si parla di una cifra che sfonda i 30di», dichiara il presidente dell’Afi (Associazione fonografici italiani) Sergio Cerruti, ospite stasera a “Rai Scoglio 24”, la rubrica del Tg satirico dedicata agli sprechi Rai. «Per quanto riguarda l’Afi la cifra si aggira attorno ai 6diad altri 2,5che non sono stati ancora richiesti. Si parla di nomi eclatanti», aggiunge Cerruti. A svelarne alcuni ci pensa Pinuccio: «Vasco Rossi deve avere 135.000, i Pooh 162mila ...

leggo.it

Superdila notizia: la Rai, per una questione di diritti connessi di riproduzione, deve tantissimi soldi a cantanti italiani e stranieri . 'Per l'intera industria, secondo le nostre stime, ...Arriva dunque un pareggio che prosegue ladi risultati utili consecutivi ma smorza forse ...Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com -... Striscia la Notizia, l'affondo: «La Rai deve oltre 30 milioni di euro ai cantanti italiani» Super scoop di Striscia la notizia: la Rai, per una questione di diritti connessi di riproduzione, deve tantissimi soldi a cantanti italiani ...Striscia La Notizia: la Rai deve oltre 30milioni di euro a noti cantanti. Lo scoop di Pinuccio in onda stasera su Canale 5 ...