Roma | Dybala | è la settimana della verità

(Di mercoledì 2 novembre 2022) . Quella che inizia per Paulodovrebbe essere la fase cruciale per capire quando potrà rientrare. Il recupero ufficiale che sarà certificato dalla risonanza magnetica di controllo. Un esame strumentale che svelerà il livello di cicatrizzazionelesione al retto femorale sinistro. Insomma, se avrà la possibilità di andare al Mondiale, e magari di giocare anche uno scampolo di partita il 13 novembre, durante-Torino, ultima fatica giallorossa primasosta per il Mondiale. Nel frattempo, però, domani sera e domenicafarà il tifo per ladalle tribune dello stadio Olimpico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere dello Sport

