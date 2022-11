Rientreranno al lavoro solo 1878 camici bianchi non vaccinati E non nei reparti rischiosi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non è il pericoloso esercito che mette in allarme la sinistra. A fare luce sui numeri esigui dei medici nonsospesi che il governo Meloni ha deciso di reintegrare con un mese di anticipo è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “In Italia – spiega alla Adnkronos – oggi sono 3.500 i medici non. Di questi, coloro che non sono in età pensionabile – quindi operativi sotto i 68 anni d’età – sono 1.878. E potrebbero dunque essere collocati nelle strutture sanitarie. In buona parte però, dalla nostra percezione, si tratta di professionisti. Questo vuol dire che circa mille torneranno negli ospedali, stiamo parlando di numeri bassissimi“. I medici nonsono meno dell’1% Il numero di chi non si è immunizzato, insomma, è ...