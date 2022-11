ilGiornale.it

Il ministrosul rave party chel'autostrada Grande soddisfazione viene espressa dal neo - prefetto. 'Grazie di cuore al ministroche mi ha proposto per questa nomina così ...Il reato introdotto ha comunque una pena massima di 6 anni, quindi adesso si potranno usare le intercettazioni "semplici" per indagare sul reato - Fattiun rave nel modenese e ... Piantedosi blocca le Ong: "Non ci faremo carico delle vostre navi" Tre Ong al largo della Sicilia: hanno quasi mille migranti a bordo e chiedono un porto in Italia. Il ministro Piantedosi non arretra ...Tremila persone, chiuse le uscite delle autostrade nei pressi della zona. I vertici della sicurezza: troppa gente, serve responsabilità ...