Pedopornografia | arrestato un 61enne americano che vive in Toscana | aveva 200mila file di minori

Secondo informazioni disponibili, l'si trovava in provincia di Firenze, ospite di amici conosciuti anni prima nell'ambito di una comunità buddhista. Venerdì pomeriggio l'indagato è stato ...Secondo informazioni disponibili, l'si trovava in provincia di Firenze, ospite di amici conosciuti anni prima nell'ambito di una comunità buddhista. Venerdì pomeriggio l'indagato è stato ...La Polizia Postale di Firenze ha arrestato un cittadino Usa che vive in Toscana, per detenzione di materiale pedopornografico dopo avergli scoperto il possesso di circa 200.000 file di minori tra gli ...La polizia e la polposta hanno arrestato sabato 29 ottobre un 61enne statunitense trovato con tantissimo materiale pedopornografico, ben 200mila file, in un hard disk. La segnalazione è giunta in ...