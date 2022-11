Non solo “rave” | denunce per la festa techno abusiva nei boschi di Firenze dopo le proteste dei residenti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dai “” party alle feste: il governo, a dispetto delle polemiche della sinistra, va avanti per la sua strada e prosegue con la tolleranza zero nei confronti di chi svolge attività, anche ludiche, in maniera. Sono 19 le persone, tra i 23 e i 48 anni, denunciate dalla digos per aver partecipato a unain un’areava a Maiano, nel Comune di Fiesole (). Ieri mattina diverse segnalazioni di musica ad alto volume sono giunte alla sala operativa del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri. Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos, con l’ausilio di due volanti, che hanno identificato i presenti, 19 persone per la maggior partenel fiorentino, che nelle ore precedenti si erano resi protagonisti ...

Tuttosport

... purtroppo a oggi la risposta breve da parte della comunità scientifica è ancora no , ma la ricerca sta facendo progressi ( ne avevamo parlato anche qualche anno fa , e) e ormaici sono ...: ben diciannove stati Usa che hanno già legalizzato la cannabis per qualsiasi utilizzo e, con le elezioni di midterm, altri quattro si apprestano a seguirli. Il governo tedesco, inoltre, ha ... Non solo prestigio: tutti i motivi per cui alla Juventus serve l'Europa League In carcere a scuola di cucina. L’iniziativa è del dipartimento di Agraria della Federico II che porta nel penitenziario di Secondigliano il corso di laurea in Scienze ...Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento". Il ...