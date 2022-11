Nell’ultimo trimestre gli attacchi informatici sono cresciuti del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Da una ricerca della società di sicurezza Check Point Software Technologies è emerso che nel terzodel 2022 glinel mondoaumentati del 28%del 2021. In media un’azienda è stata colpita da minacce informatiche circa 1.130 volte a settimana. LEGGI ANCHE > Scatta l’allarme per milioni di dati di utenti italiani di e-commerce in vendita sul web L’Italia è sopra la media europea nel numero diper azienda L’Europa sarebbe sotto la media globale relativamente ai tentativi di violazione per organizzazione, con 896settimanali, ma l’Italia supera quota mille, con 1.153 rilevazioni settimanali in media per azienda ...