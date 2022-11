Milan | Okafor da record | svelato il prezzo

Queste le scelte dei due allenatori:(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo ... Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wober; Selwald, Gourna - Douath, Kjaergaard; Subic; Adamu,. ...... Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Tonali, Rebic, Krunic, Leao, Giroud SALISBURGO (4 - 3 - 1 - 2) Kohn, Dedic, Solet, Pavlovic, Wober, Seiwald, Gourna, Kjaergaad, Sucic,, Adamu Juve - Psg e...Dopo lo sbandamento in campionato contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha l'occasione di rimettersi in carreggiata nel match di stasera contro il Salisburgo (kick ...Salisburgo, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Il Milan è imbattuto nelle tre sfide europee contro il Salisburgo (2V, 1N), tutte in Champion ...