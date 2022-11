Meloni difende norme rave party Venerdì Nadef in Cdm | poi dl bollette

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giorgiasi affida a un post su Facebook per cercare di arginare le polemiche sulla legge cosiddetta anti-, varata lunedì scorso in Consiglio dei ministri. L'intervista di questa mattina al 'Corriere della Sera' del ministro Matteo Piantedosi non ha fatto ridurre il fiume di dichiarazioni contro il provvedimento e anche nella maggioranza (soprattutto da Forza Italia) è chiesto un intervento di 'alleggerimento'. Per questo a metà pomeriggio la premier sceglie il social network per cercare di uscire dall'angolo. Quella adottata, assicura, è "una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l`Italia, dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all`illegalità, non sarà più maglia nera in tema di sicurezza". Chi lancia l'allarme su possibili restrizioni del diritto di manifestare, per la premier, fa "strumentalizzazioni" che ...