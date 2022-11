La splendida Bouganville | come coltivarla e come potarla correttamente

Leggi su decogiardino

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unapianta ornamentale dal Sud America Laè una bella pianta rampicante e ornamentale che arriva direttamente dal Brasile ed è molto diffusa anche in Italia, capace di rallegrare, con i suoi colori accesi, i balconi ed i giardini. Vi sarà capitato di vedere questa rigogliosa pianta arrampicarsi sulle pareti e sui balconi di un vicino di casa: pensate che se viene coltivata a terra può crescere fino a 12 metri, rappresentando con i suoi colori ed i suoi fiori allegri una vera gioia per gli occhi. Non stupisce, quindi, che lasia una pianta molto ricercata da chi cerca una soluzione di grande impatto visivo per il proprio balcone o giardino. Questa pianta che cresce spontaneamente nel Paese carioca è ...