Juve-Psg 1-2 | bianconeri di Allegri in Europa League

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Lantus viene sconfitta in casa 2-1 dal Paris Saint-Germain che si impone a Torino nella sesta e ultima giornata del Girone H di Champions. Il risultato non impedisce aididi consolarsi con la qualificazione all’: terzo posto con soli 3 punti nella classifica dopo un’avventura disastrosa, con 5 sconfitte in 6 partite. Solo la differenza reti permette alladi chiudere davanti al Maccabi Haifa nel gruppo che promuove Psg e Benfica agli ottavi di Champions. LA PARTITA – Lainizia con aggressività ma viene punita subito dal lampo di Mbappé. L’attaccante riceve da Messi, supera Gatti e spedisce il pallone in buca d’angolo: 0-1 al 13’. La, condizionata da una valanga ...

Per un Leo Messi che ha ricevuto l'inattesa e spontanea ovazione dei tifosi della Juventus al momento della lettura delle formazioni prima della partita contro il, non si può dire che un'accoglienza simile sia stata riservata a Gianluigi Donnarumma.Ospite speciale, stasera, a Torino per la partita di Champions tra Juventus e. A tifare per i bianconeri anche l'ex pilota spagnolo Jorge Lorenzo . La Juventus gli ha regalato una maglia bianconera con il 99, il numero a lui caro, e poi ha pubblicato la foto sui social. ...73' Kostic si coordina in modo particolarmente complicato: palla sul fondo. 71' Spinge nuovamente la Juventus. Ma in contropiede si rende pericoloso il PSG: Mbappè conduce per Messi, il cui sinistro a ...Juve PSG: due giovani bianconeri all'esordio assoluto in Champions League in questo finale di partita allo Stadium ...