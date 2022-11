Ginevra Lamborghini torna a parlare di Antonino Spinalbese | “Legame puro”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, le relazioni tra i concorrenti riescono ad attirare sempre una grande attenzione. Questo è anche il caso del rapporto tra. La squalifica di lei sembra non aver raffreddato il loro. Nelle ultime ore, durante la prima del film– The Man Behind the Legend, dedicato a nonno Ferruccio, la ragazza ha deciso di approfondire l’argomento. Per il settimanale Chi, al contrario, ha parlato delle incomprensioni con la sorella Elettra. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, in che rapporti sono? La ...