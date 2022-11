Bassetti | “Attacchi dai no vax? Situazione peggiorerà”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Continua a essere il bersaglio deglino-, ma non si arrende nella sua battaglia. L’infettivologo Matteoè stato contestato al Teatro Verdi Gorizia mentre presentava il suo libro ‘Il mondo dei microbi’. Quando la discussione è andata sui vaccini anti-Covid e la campagna vaccinale, una persona è andata a contestare il medico sotto il palco e sono comparsi cartelli in platea. “Dopo i discorsi fatti negli ultimi giorni laancora”, sottolineaall’Adnkronos Salute. “Si è ridato fiato alla protesta nel momento in cui si è detto che avevano ragione loro”, rimarca il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

