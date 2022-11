A Roma le prove delle Frecce tricolori in vista della Giornata delle Forze armate 2022

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Perché ci sono leoggi 2 novembreDalle 15 circa di oggi, mercoledì 2 novembre, nei cieli disono apparse le: ecco perché diversi aerei stanno sorvolando la Capitale in questi minuti. Si tratta di alcune esercitazioni che gli aerei dell’Aeronautica Militare Italiana stanno effettuando in occasione, in programma ae a Bari il prossimo 4 novembre. In occasione dell’esibizione del 4 novembre, dunque, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sta effettuando ...