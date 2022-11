Spezia | per ora la panchina di Gotti non è a rischio | la situazione

(Di martedì 1 novembre 2022) Nonostante l’ultima pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina, ladi Lucaallonon sarebbe aNonostante l’ultima sconfitta in casa con la Fiorentina e gli ultimi risultati non brillanti, ladel tecnico dello, Luca, non sarebbe a. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX però, la società si starebbe già guardando intorno per un eventuale sostituto in futuro: se lanon migliora casting tra Paulo Sousa, Andreazzoli e Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la panchina di Luca Gotti allo Spezia non sarebbe a rischio Nonostante l'ultima sconfitta in casa con la Fiorentina e gli ultimi risultati non brillanti, la panchina del tecnico dello Spezia, Luca ...