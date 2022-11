RENZO ARBORE FA COMMUOVERE MILLY CARLUCCI E LEI LO INVITA A BALLANDO CON LE STELLE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 1 novembre 2022)facon un videomessaggio a sorpresa alla Vita in Diretta. La regina dicon le, ospite di Alberto Matano, mentre annunciava alcuni ingredienti della prossima puntata, a partire da Wanda Nara ballerina per una notte, ha ricevuto una piacevole carrambata. Una sorpresina in cambio di una sorpresona. Come tutti i sabati, guardavocon leper divertirmi finalmente e mi sono visto nominato, riverito e ossequiato con l’esibizione di Nino Frassica e Maurizio Ferrini. Grazieper esserti ricordata di me, di avermi citato come il tuo scopritore. Sui pattini faceva delle cose… pensavo sarebbe diventata un’atleta. Aveva il coraggio, la statura, la bellezza ...