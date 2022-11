(Di martedì 1 novembre 2022) Era cominciata con una definizione minimalista, "operazione militare speciale", si è trasformata inl'i satanisti, in una mescolanza di richiami...

Nella testa di Vladimircome ragiona 'lo zar' che ha invaso l'Ucraina - guarda IRAN NEL MIRINO - E la Gran Bretagna torna a puntare l'indice proprio contro l'Iran. Scrive su Twitter il ...Un progetto anti - storico Sul versante russo troviamo un Vladimirprigioniero di un sogno che qualcuno ha definito addirittura "metafisico" . Vale a dire quello di ricostituire - con la ... Putin, ecco perché la guerra in Ucraina si sta trasformando in una jihad contro l'Occidente Lo scorso 2 giugno Putin ha firmato un decreto intitolato “Principi base della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare”. Nel documento, ...Putin chiama Erdogan e annuncia: la Russia è "pronta a fornire gratuitamente quantità significative di grano e fertilizzanti all'Africa". Così si riapre la partita del grano ...