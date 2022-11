Nikita Pelizon faccia a faccia con Pamela Prati | Orietta Berti interviene | “Si arrabbia con tutti”

Sky Tg24

In nomination Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e. GFVIP, Anticipazioni Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo ...In nomination Pamela Prati , Antonella Fiordelisi e. Gf Vip, Edoardo in crisi con Antonella 'Non sono nato ieri'. La reazione dell'influencer: ' Lo odio' GFVIP, Anticipazioni Giaele De ... Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination Nikita è stata scelta dal pubblico come la concorrente del GF Vip 7 preferita di questa settimana. Ecco tutte le percentuali ...Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera lunedì 31 ottobre 2022 Nessun Eliminato nel corso della tredicesima puntata. Il Video Mediaset ...