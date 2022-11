Nba | Irving attaccato dai tifosi per antisemitismo

(Di martedì 1 novembre 2022) Kyrieè al centro della bufera in Nba, dopo aver condiviso un link a un film che conteneva elementi antiebraici sui propri profili social. Durante la partita contro gli Indiana Pacers, vinta dai Brooklyn Nets, alcunidella franchigia di New York ha indossato una maglia con su scritto “Fight Antisemitism”. La guardia dei Nets, che è stata criticata duramente dalla NBA, dalla Anti-Defamation League e dal proprietario dei Nets Joe Tsai, si è difeso sostenendo di rispettare tutte le religioni, e al contempo rivendicando il proprio diritto a pubblicare ciò in cui crede. SportFace.

Grande prestazione di Durant che firma ben 36 punti totali (28 punti per). Ancora senza Fontecchio (fermato dal Covid), Utah si impone nella sfida con Memphis (121 - 105, 31 punti per ... Ecco tutti i risultati della notte del 31 ottobre di regular season NBA 2022/23. Imbattuti Bucks, cade Memphis, ok Sixers e Raptors.