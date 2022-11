Napoli | fenomeno Kvaratskhelia | numeri da urlo

AreaNapoli.it

E poi una partita da ricordare, potenzialmente storica: è stasera che si decide il primo posto del Gruppo A, un risultato che il, già qualificato agli ottavi da un po' e ancora imbattuto dall'...Luciano Spalletti, alla vigilia di Liverpool -, se li coccola. Ildi ieri alla Roma, la sorpresa deldi oggi. ' Sono due calciatori che in modi diversi riescono a fare queste ... Ordine: 'Il Napoli ha un fenomeno e non parlo di Kvaratkhelia e Osimhen' Il georgiano vuole consacrarsi a Liverpool: 8 gol e altrettanti assist in tra A e Champions in 75 giorni, più veloce di Higuain, CR7 e Ibra ...E' stato da sballo fino a questo punto il cammino di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli: in 75 giorni e 1.128 minuti giocati, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha messo insieme 8 gol (6 in ...