Morgan avrà un incarico nel Ministero della Cultura | l’annuncio di Vittorio Sgarbi

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Nell’elenco del totoministri che ha condizionato la narrazione politica delle settimane successive alle elezioni del 25 settembre e antecedenti alla formazione del nuovo governo Meloni, il nome diera stato più volte caldeggiato per il ruolo di Ministro. Alla fine, però, a capo del MiC è stato piazzato l’ormai ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Ma per il critico d’arte, sindaco di Sutri ed ex parlamentareRepubblica italiana (sconfitto all’uninominale – per il Senato – di Bologna da Pier Ferdinando Casini) si sono riaperte, ieri, le porte proprio di quel dicastero, con l’di sottosegretario. E tra le sue prime mosse c’è una priorità: trovare un posto e unper...