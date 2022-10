Modena-Trento in tv | data | orario e diretta streaming finale 3° posto Supercoppa maschile 2022 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Valsa Group-Itas Trentinoper il terzodella Del Montedi. I Canarini di Andrea Giani hanno pagato la poca costanza in semi, incassando una netta sconfitta in tre set contro la Lube Civitanova, ed ora vanno a caccia di riscatto. Servirà però una grande partita per superare la formazione di Angelo Lorenzetti, arresasi solamente al tie-break contro Perugia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 14.00 di martedì 1 novembre al PalaPirastu di Cagliari. Di seguito, le informazioni per seguire inla ...