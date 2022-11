Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Fognini “si vendica” | Fils battuto al terzo set

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Fabioavanza al secondo turno del torneodi. L’azzurro, ripescato al posto di Berrettini come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro Arthur, si ritrova nuovamente contro il giovane francese al primo turno e impara dai propri errorindosi e battendolo in tre set col punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 6-2. Prossimo match per il taggiasco contro Van de Zandschulp o Dimitrov. L’azzurro nel primo set serve discretamente bene e prova a rendersi pericoloso anche in risposta, ma spreca davvero troppo: ci sono ben cinque palle break non sfruttate (quattro tutte insieme nel primo game) a fronte di due chance concesse al rivale, anche se una di queste arriva al dodicesimo gioco ed è ...