LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | l’Italia si tuffa nella Finale a squadre | le Fate per la magia

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Possiamo fare affidamento su Martina Maggio (quarta all-arounder in qualifica, bronzo agli Europei) e su Alice D’Amato (settima sul giro completo e finalista al corpo libero). Giorgia Villa deve dare il proprio contributo da veterana, Manila Esposito è un’esordiente ma può assicurare solidità 19.32si carica. Lesono convinte, nonostante le assenze si può fare saltare il banco. Serve la gara da sogno, quella perfetta come hanno saputo fare nei momenti cruciali delle ultime tre stagioni. Ci crediamo fermamente. 19.31 Le ginnaste stanno entrando nel palazzetto, in corso la presentazione delle ginnaste. 19.30 La Francia al corpo libero con Marine Boyer, Melanie De Jesus Dos Santos, Aline Friess. Canada con Laurie Denommee, Ellie Black, Sydney Turner. 19.29 ...

La diretta testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2022 di artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Dalle 19.30 le gare a squadre per conquistare l'oro mondiale. In palio anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Diretta su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it e Rai Play