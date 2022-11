LG OLED evo scontato di 650€ e altre TV 2022 in offerta

Leggi su pantareinews

(Di martedì 1 novembre 2022) LGevodie altri smart TV in, tutte con risoluzione 4k e tutte delcon sconti ottimi anche per gli altri modelli che puoi acquistare su Amazon tra i brand Samsung, Hisense, Sony ed LG. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Come sapere se su Amazon un prodotto è davveroOppo Reno6 Prodi 150€ Acquista su Amazon LG 50UQ75006LF Smart TV 4K 50? TV Ultra HD Serie UQ75, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 Prezzodel 36%: 349,90€ invece di 549€ ...