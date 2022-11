Il ricatto di Putin sul grano | «Niente accordo se continuano attacchi nel Mar Nero» Onu costretta a fermare le navi

(Di martedì 1 novembre 2022) Prima l’esito dell’indagine sui bombardamenti delle quattrorusse a Sebastopoli, poi maggiori garanzie da Kiev che non utilizzerà i corridoi per ilper scopi militari. Questi, in sintesi, le due premesse non negoziabili che Vladimirha indicato al suo omologo turco Recep Tayyp Erdogan perché la Russia rientri negli accordi del. Mosca ha sospeso la sua adesione al trattato dopo l’attacco alledella flotta russa del Mar, nel porto di Sebastopoli in Crimea. Secondo, il bombardamento è stato possibile sfruttando i corridoi delleper il, resi possibili dall’del 22 luglio scorso a Istanbul tra Turchia, Ucraina, Russia e Onu per il transito di...

Secondo, il bombardamento è stato possibile sfruttando i corridoi delle navi per il grano, resi possibili dall'accordo del 22 luglio scorso a Istanbul tra Turchia, Ucraina, Russia e Onu per il ..., ilnucleare. La azione di Giorgia Meloni , a breve in tutte le librerie: 'Abbiamo conversato per un'ora a quattr'occhi sulla terrazza dell'hotel Melià. Siamo persone che amano entrambe ...Giorgia Meloni parla della formazione dell’esecutivo tra le pagine del libro scritto da Bruno Vespa ‘La grande tempesta. Mussolini, la guerra ...Meloni: ""Non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare un governo anche se ho preso in considerazione l'ipotesi di presentarmi in Parlamento senza un accordo preventivo con tutti gli alleati, quan ...