Il papa in Bahrein torna a spiegarci che pace si dice cittadinanza

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Il 3 novembre porteràFrancesco inper partecipare al forum per il dialogo tra Oriente e Occidente “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”, incontrare il Consiglio Islamico degli Anziani e ovviamente incontrare la comunità cristiana e quella cattolica, grazie anche all’apertura della più grande cattedrale cattolica, Nostra Signora d’Arabia, consacrata dal cardinale Tagle tempo addietro. In un’intervista al sito della Santa Sede, Vaticannews, il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin ha detto del viaggio che “il segnale è sempre quello: in un mondo caratterizzato da tensioni, da contrapposizioni, dai conflitti, un messaggio di unità, di coesione, di”. La scelta di Francesco segue quella recentemente compiuta con il suo viaggio in Kazakistan. Appaiono entrambi viaggi ...