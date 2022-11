Il Brasile e il sogno dell’inclusione L’analisi di Fiorentino

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Al palazzo di Planalto, parecchie ore dopo la diffusione dei risultati ufficiali, regnava un silenzio davvero assordante. Il presidente uscente del, Jair Bolsonaro, dopo aver ricevuto la comunicazione della sua sconfitta, non aveva ancora rilasciato alcuna dichiarazione, non aveva incontrato nessun membro del suo esecutivo, né tantomeno aveva riconosciuto la vittoria del suo antagonista e acerrimo nemico, Luíz Inacio Lula Da Silva. Colui che negli anni scorsi era stato ribattezzato “Trumpinho” (piccolo Trump) proprio come l’ex inquilino della Casa Bianca rifiuta di accettare l’esito del ballottaggio svoltosi domenica scorsa. E mentre le cancellerie di tutto il mondo si affrettano a ricoprire Lula di congratulazioni e di promesse di cooperazione, nel Paese, già profondamente diviso, ci si interroga su quali potranno essere le prossime mosse di Bolsonaro. La ...