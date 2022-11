GF Vip 7 | Elenoire disperata in video | “Mia madre in ospedale per colpa vostra”

Ascolta questo articoloFerruzzi , durante la diretta dello scorso giovedì del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5, è andata al televoto flash per via della punizione inflitta da Alfonso Signorini. ...Ida Di Grazia per www.leggo.it alfonso signorini 3 Dopo l'eliminazione 'forzata' diFerruzzi e l'addio di Ciacci e della Lamborghini, il Grande Fratellocorre ai ripari e giovedì prossimo entreranno sei nuovi ...