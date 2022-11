Elezioni Brasile | Bolsonaro convoca la stampa | “Il nostro sogno è vivo” E non dice niente sulla vittoria di Lula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) “Ilcontinua, piùche mai”: lo ha detto il presidente uscente del, Jair, in una conferenzadal Palacio do Planalto a Brasilia, parlando per la prima volta del risultato elettorale quasi 48 ore dopo la chiusura delle urne che hanno dato laa Luiz Inacioda Silva. “Siamo per l’ordine e il progresso. Sono stato sempre etichettato come antidemocratico pur muovendomi dentro la Costituzione“, ha aggiunto il leader di destra, sottolineando che “continuerà ad obbedire alla Costituzione” ma senza precisare se riconosce la sconfitta e senza rendere note le sue prossime mosse. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.