Ecomuseo | mostra sulle latterie turnarie a Gemona del Friuli 5 novembre – 11 dicembre

(Di martedì 1 novembre 2022) C’è una parola chiave che spiega più di altre le modalità con cui l’delle Acque opera per definire e consolidare le sue attività sul territorio. La parola è interazione: comporta il coinvolgimento di altre realtà, associative ed economiche, che possono dare maggior peso e qualità ai progetti. Questo è avvenuto con il programma di sostegno e valorizzazione delleche hanno aderito alla Carta dei princìpi, un decalogo che riassume i valori a cui fanno riferimento i protagonisti di queste filiere. Si tratta della Latteria turnaria di Campolessi che l’sta sostenendo da una decina d’anni, del Caseificio turnario di Peio nel Trentino e della Latteria turnaria di Valmorel in Valbelluna, con la concreta possibilità di inserire nella rete un sistema di piccoli caseifici turnari sloveni attivi ...

Telefriuli

... il progetto di collaborazione tra caseifici prosegue con l'allestimento dellaitinerante '... E' il risultato di una campagna di documentazione promossa dall'e realizzata dal fotografo ...... sono previsti i laboratori, tutti completamente gratuiti: quelli con l'della Valgerola e ... C'è grande attesa per laInternazionale dei Documentari sui Parchi, che, giunta alla 36esima ... Ecomuseo delle Acque propone mostra sulle latterie turnarie Lo scopo è di promuovere la fotografia sul territorio istituendo un concorso fotografico con la finalità di selezionare ed esporre le migliori opere a tema "Le miniere di Gorno: tu come le vedi". Non ...di Gabriele Bassani Prenderà il via domani da Lentate sul Seveso il percorso di avvicinamento al progetto Ecomuseo delle Groane, che propone 5 appuntamenti nel mese di ottobre. Tra itinerari, spettaco ...