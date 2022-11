Diffidati Bayern Monaco-Inter | azzurri a rischio squalifica in vista degli ottavi di finale

... Pasveer; Rensch, Bassey, Blind, Wijndal; Klaassen, Grillitsch, Taylor; Berghuis, Kudus, Ocampos Indisponibili : Ahmetcan Kaplan (ginocchio) In dubbio : nessuno: Álvarez, Timber- ......Lautaro (entrambi), oltre a Calhanoglu (non dimentichiamo domenica 6 novembre sarà l'ora di Juventus - Inter). Acerbi in difesa con Skriniar e De Vrij . Fiducia ad Asllani e Gosens ....L'Inter, già agli ottavi, fa visita al Bayern Monaco per l'ultimo turno del girone di Champions: Inzaghi senza Lukaku, spazio a Correa.Inter Bayern Monaco Inzaghi. Valentin Carboni, stando a quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe essere la mossa a sorpresa di Inzaghi per l’ultima di Champions in tandem con Joaquin Correa. Il cla ...