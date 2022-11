Cuadrado in scadenza con la Juve | ecco la sua risposta sul futuro

A parlare al fianco di Massimiliano Allegri , nella conferenza di vigilia di Juventus - Psg , il laterale destro Juan. Il quale, in merito, all'eliminazione prematura di bianconeri dalla n, spiega: "Dobbiamo scendere in campo con la forza, la determinazione e la rabbia per spingerci a fare bene anche nelle ...sottolinea l'importanza dell'inserimento dei giovani ("nell'ultima partita ci hanno dato ... ina fine stagione. "Sono sempre molto contento di essere qui le sue parole . Sento ...E' già positivo che nelle ultime di campionato i risultati sono stati buoni, questo è il cammino". Classe 1988 e col contratto in scadenza, Cuadrado non pensa al futuro: "Sono contento di essere qui, ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Psg, Juan Cuadrado ha parlato anche del suo contratto in scadenza il prossimo giugno: "Sono ...