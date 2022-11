Borsa | Europa chiude in deciso rialzo | Londra +1 | 3%

Chiusura in rialzo per le Borse europee, alla vigilia della riunione della Fed che dovrebbe aumentare i tassi di altri 75 punti base. I listini del Vecchio Continente, che continuano a scommettere ...Tutte le regioni hanno contribuito alla crescita: l'Asia Pacifico con un +15,8%, le Americhe con un +6,4% ed, Medio Oriente e Africa con un +4,3%. Il giro d'affari salito del 12,3% a 8,1 ...Chiusura in rialzo per le Borse europee, alla vigilia della riunione della Fed che dovrebbe aumentare i tassi di altri 75 punti base. (ANSA) ...Altri spunti positivi arrivano dalle previsioni meteo, che vedono una persistenza a novembre delle temperature miti sul Vecchio Continente, costringendo il prezzo del gas a flettere ancora (-4,3% a ...