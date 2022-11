Bagno a Ripoli | preservativi gratis e alcol test fuori dalla discoteca

LA NAZIONE

Preservativi e alcol test gratuiti ai ragazzi che vanno in discoteca. La Consulta dei Giovani del Comune discende in campo per la prevenzione, con un'iniziativa in programma la sera di venerdì 4 novembre in piazza Peruzzi all'Antella, nelle vicinanze del Pavoreal. Dalle 23 fino all'una, le ...... la giunta, il presidente e il consiglio comunale di Barberino Tavarnelle, le amministrazioni comunali di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Impruneta,, i membri della ... BAGNO A RIPOLI Sarà operativa la sera di venerdì 4 novembre, in piazza Peruzzi all'Antella, nelle vicinanze del Pavoreal. Dalle ore 23 fino all'una, le ragazze e i ragazzi della Consulta, insieme agli operatori di s ...