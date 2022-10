Valditara | “Mi impegno a garantire un piano di edilizia anti-sismica e di grande rinnovamento dell’edilizia scolastica”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) So che non esiste parola mia, o di nessun altro, che possa riscattare quello che è accaduto vent'anni fa. Perché vent'anni fa, nella vostra terra straordinaria, si è capovolto completamente il senso delle cose". L'articolo .

La rivoluzione di Meloni: mai più Reddito di cittadinanza a vitalancia la proposta di '... strategico per lo sviluppo del Paese, riconoscendo anche economicamentee competenza. Mi ...In sintesi, questi i punti cardi di una intervista rilasciata da Giuseppeal Corriere. ... strategico per lo sviluppo del Paese, riconoscendo anche economicamentee competenza. Mi ...Giuseppe Valditara da professore di diritto romano a Torino è diventato il ministro dell’Istruzione e del Merito nel governo guidato da ..."So che non esiste parola mia, o di nessun altro, che possa riscattare quello che è accaduto vent'anni fa. Perché vent'anni fa, nella vostra terra straordinaria, si è capovolto completamente il senso ...