Ucraina | contro la guerra in Russia una nuova leva di attivisti

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Con laè cambiato il volto di chi protesta in. Non si tratta più solo dei soliti, che peraltro hanno lasciato in larga misura il Paese, emerge dai dati elaborati dall’organizzazione indipendente Ovd-Info, che da dieci anni, con una rete capillare di volontari disponibili 24 ore su 24 e sette giorni la settimana, raccoglie informazioni e fornisce assistenza legale alle persone perseguite per le loro opinioni. Il 71 per cento dei partecipanti alle protestela mobilitazione dello scorso 24 settembre, per esempio, erano donne, quando normalmente sono la metà. Ma non c’è solo questo dato. “Più del 60 per cento di coloro che sono perseguiti per le loro posizionilanon è di Mosca o di San Pietroburgo – le principali città del ...